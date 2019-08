De notre correspondante à Beyrouth. – Du 4 au 6 mai se tient à Beyrouth la conférence dite de l’Energie de la Diaspora en présence de plus de 2 000 participants et sous le haut patronage du président de la République Michel Aoun. Son principal objectif vise à permettre d’une part aux émigrés et à leurs familles de […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent