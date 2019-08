« Quelques centaines de personnes » tout au plus : c’est ce qu’auront péniblement réussi à rassembler les professionnels de l’antiracisme lors d’un « grand concert républicain » gratuit qui s’est tenu jeudi soir, place de la République à Paris, pour « dire NON au FN » et faire en sorte que « Marine Le Pen fasse le score le plus bas possible » le […]

