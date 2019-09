Réouverture de la mosquée de Stains

On ferme les églises mais on rouvre les mosquées, en l’occurrence la mosquée « Al Rawda » de Stains (Seine-Saint-Denis). Fermée il y a six mois dans le cadre de l’état d’urgence par les autorités qui l’accusaient de promouvoir l’islam radical, de constituer « un lieu influent de la mouvance salafiste » et de représenter « par son fonctionnement et […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent