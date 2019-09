Grand transvasement dimanche pour 600 détenus de la prison – « historique » mais vétuste, aux bâtiments et infrastructures décrépis où la surpopulation carcérale atteignait un niveau record : 1 620 hommes et 109 femmes pour une capacité respective de 1 153 et 67 places – des Baumettes, à Marseille. Direction les Baumettes 2, prison flambant neuve, située à proximité des Baumettes 1. Dès dimanche, donc, 600 détenus […]

