Il a pris l’oseille, mais il va devoir rembourser. « Il », c’est Bernard Tapie, l’homme d’affaires – et des affaires – « grande gueule », ex-ministre de François Mitterrand, ex-patron de l’OM, d’Adidas et grand magouilleur bonimenteur. Depuis plus de vingt ans, il y avait de la bisbille et une histoire de grisbi entre lui et le Crédit […]

