En novembre 2015, la Haute Autorité de Santé rendait un avis positif concernant le volet technique du nouveau diagnostic prénatal non invasif (DPNI). Effectué à partir d’une simple prise de sang maternel, cet examen permet de détecter des fragments d’ADN de l’enfant à naître et donc de déterminer s’il est atteint de trisomie ou non. Le […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent