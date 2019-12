Le nom d’Eleuthère, qui signifie libre, semble indiquer qu’il était de naissance servile et avait été affranchi. Il fut diacre du pape Anicet : à cette époque, les hérétiques Marcion et Valentin répandaient leurs erreurs à Rome. En 174, il succéda au pape Soter. Son pontificat devait durer quinze ans. On connaît peu ses actions. Il reçut […]

