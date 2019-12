Un danger peut souvent en cacher un autre et la grande crainte du plombier polonais, migrateur en diable comme chacun sait, pour complaire à la directive Bolkestein de 2006 libéralisant les services, distrayait les artisans d’enjeux autrement importants que lui imposeraient quelques années plus tard la déferlante numérique et notamment le phénomène d’ubérisation de l’économie, du […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent