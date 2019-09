Souvenez-vous : c’était le 24 mai dernier. Invité sur France Info, Benjamin Griveaux, porte-parole de « La République en marche », soutenait mordicus devant les journalistes qu’il n’y avait « pas (eu) d’argent public » engagé dans l’affaire Ferrand. Or, moins d’un mois plus tard, on apprend que l’argent des contribuables aurait servi à l’installation des Mutuelles de Bretagne dans le bâtiment […]

