En cette année anniversaire des apparitions de Fatima, comment ne pas souhaiter faire connaître aux enfants ce qu’ont vécu nos deux nouveaux saints, Jacinthe et François, et leur cousine Lucie en 1917 ? Les petits prendront plaisir à construire leur oratoire de carton à découper et à monter eux-mêmes, selon la méthode éprouvée et désormais bien […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent