Si nous le comparons à Lucky Luke, Buck Danny ou Gaston Lagaffe, Jean Valhardi n’est pas le personnage le plus connu du Journal de Spirou. Né en 1941 de la collaboration de Jijé et de Jean Doisy, figures emblématiques du Spirou des années de guerre, Valhardi est un héros pur et dur, alliant droiture et courage. […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent