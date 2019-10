Fascinants Képis blancs ! Encore un livre sur la Légion, me diront peut-être certains. Mais quel livre ! D’abord, Legio Nostra est une bande dessinée. Et il n’est pas si fréquent que la Légion soit le sujet exclusif d’une BD. Ensuite, loin de se borner à retracer l’histoire des Képis blancs au travers de cases et de bulles, […]

