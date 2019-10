Vraies et fausses bières d’abbaye Et si je vous disais que les bières Leffe, Affligem et autres Floreffe n’ont pas plus de lien avec la vie monastique que le fromage Chaussée aux moines ? En France, il est bon de vanter les origines monastiques d’un produit. Cela tient probablement aux « racines chrétiennes qui n’existent pas ». Gage […]

