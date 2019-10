Macron, une légitimité fragile

La semaine dernière encore, politiciens, journalistes et autres « experts » électoraux assuraient que Marine Le Pen allait se retrouver seule au Palais Bourbon. Ce sont les mêmes qui, pendant des mois, ont expliqué qu’elle menaçait la République, elle pouvait tout un jour et elle ne pourrait plus rien le lendemain. A l’échec des présidentielles, ajoutait-on, allait succéder […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent