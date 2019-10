Raoul appartenait à une famille de haute noblesse. Son père était comte de Cahors et portait, entre autres titres, celui d’abbé laïc de Tulle. Raoul fut élevé par un certain Bertrand, qui semble être l’abbé de Solignac. Il porta le titre d’abbé et devint évêque de Bourges en 840. Il assistera alors à tous les conciles francs […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent