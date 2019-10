Bayrou : Le train pour Pau…

Vingt ans à ramer pour arriver aux plus hauts sommets de l’Etat, trois semaines pour tomber. Pourtant prêt à toutes les compromissions, à s’allier avec l’UMP comme à appeler à voter Hollande et enfin à s’allier à Macron, le destin national de François Bayrou qui a visé trois fois l’Elysée, tient plus du sacerdoce que […]

