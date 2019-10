Deuxième gouvernement Philippe – Du « neuf » avec des vieux

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a beau décrire le deuxième gouvernement Philippe, dont la composition a été officiellement dévoilée mercredi, comme « un gouvernement d’action, rajeuni et motivé », celui-ci, recyclage de vieilles « gloires » de droite comme de gauche, symbolise surtout la collaboration UMPS et la continuation de la vieille politique. Des effectifs pléthoriques On notera […]

