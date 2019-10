Depuis 16 jours, deux camions transportant des socles d’éoliennes sont bloqués au pont du Rec, dans l’Aude. Toute la France est envahie par d’immenses éoliennes. Toute ? Non, plusieurs villages résistent encore et toujours à l’envahisseur ! Et notamment Bouriège, petite commune audoise, qui lutte depuis onze ans contre la construction de six éoliennes. La bataille était essentiellement […]

