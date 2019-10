La racaille inonde les rues

Un millier « d’ouvertures sauvages » de bouches d’incendie en région parisienne le week-end dernier dont 500 rien qu’en Seine-Saint-Denis. La lâcheté médiatique et politique quant à la dénonciation et la répression de ces mœurs de cité atteint des sommets. Y aurait-il une religion plus forte que la nouvelle religion ? A longueur de journée on nous serine […]

