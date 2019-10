C’est au tour de l’un des fleurons de l’industrie française à la santé plus que florissante d’annoncer des suppressions d’emplois. Michelin prévoit en effet la suppression de 5 000 emplois dont 1 500 ne seront pas remplacés : 450 aux Etats-Unis et 970 à Clermont-Ferrand. De réorganisations en externalisations le groupe, véritablement pionnier dans la mondialisation et les délocalisations, a […]

