Au témoignage de saint Jérôme, il fut disciple du bienheureux Polycarpe, évêque de Smyrne, et presque contemporain de l’âge apostolique. Après avoir fortement combattu contre les hérétiques par ses discours et ses écrits, il obtint, durant la persécution de Sévère, la couronne d’un glorieux martyre, avec la plus grande partie du peuple de la Cité.

