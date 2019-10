Nous fêtons aujourd’hui l’anniversaire de la naissance au Ciel des saints Pierre et Paul. Le premier fut crucifié dans la Ville en 64, la tête en bas, et inhumé au Vatican, près de la voie triomphale, où il est l’objet de la vénération de tout l’univers. Le second eut la tête tranchée, trois années après, et […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent