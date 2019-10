Une opposition… macroniste !

Comme on pouvait s’y attendre, Les Républicains se déchirent entre « constructifs » et opposants à Macron, au grand bénéfice de ce dernier. Le divorce LR a été consommé en direct à l’Assemblée avec l’élection du questeur de l’opposition. La répartition des postes et des candidatures au sein de chaque groupe au Palais Bourbon avait duré un quart […]

