Saint-Pompon, le 1er juillet Ma Sardine, La hulotte est un oiseau charmant, parce qu’il est joli, et qu’une chouette, ça porte chance. Elle représente également la sagesse. Elle préfère les endroits calmes et tranquilles, c’est une grande timide. Le Hulot est beaucoup plus bizarre. Il n’est pas joli. Je ne crois pas qu’il porte chance. Et […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent