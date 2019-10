Désinformation et intoxication. De notre correspondant permanent aux Etats-Unis. – Howie Carr, l’un des esprits les plus caustiques du quotidien tabloïd Boston Herald, écrivait mercredi : « Il existe trois catégories de journalistes. Les plumitifs, les reporters TV et les CNN boys. » Une façon de se moquer gentiment de la hiérarchie officieuse de notre profession. Une façon […]

