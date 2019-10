D’un chanoine, qui réagit à l’article « Bientôt Présent nouvelle formule ». J’ai été heureux de lire, le 24 juin, votre article annonçant « davantage de confort de lecture et régularité de la distribution ». Cette dernière sera d’autant plus la bienvenue qu’elle laisse encore bien à désirer… Jugez-en, le 26 juin, j’ai reçu simultanément les numéros des 21 et 23 juin ! […]

