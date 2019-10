Ce portrait officiel du président de la République est le plus réfléchi et le plus léché de toute l’histoire des chefs d’Etat français, en termes de com. Il est aussi le plus egocentré. Pour faire mieux, il faut remonter à Louis XIV. Bientôt dans votre mairie ! Rien n’est naturel dans cet assemblage savant d’objets du quotidien […]

