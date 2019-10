Le pape François a exprimé dimanche son soutien aux parents de Charlie Gard, un bébé de dix mois, les assurant de ses prières et de son espoir que les docteurs le soigneraient jusqu’à la fin. Alors que Chris Gard et Connie Yates ont réussi à collecter plus de 1,3 million £ de dons pour un traitement […]

