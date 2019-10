De notre correspondante au Liban. – Un réseau de recrutement visant tout particulièrement des mineurs et sous les ordres directs du groupe Etat islamique et de ses chefs à Raqqa vient d’être démantelé au Liban par la Sûreté générale. Ce réseau avait créé une équipe de football pour mieux attirer les jeunes libanais et syriens, […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent