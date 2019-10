De mi-novembre à début janvier, le marché de Noël des Champs-Elysées attire plus de 15 millions de visiteurs pour quelque 200 « chalets » et crée 2 000 emplois. La décision du Conseil de Paris de modifier radicalement ce plus grand marché de Noël de France a donc fait beaucoup de bruit cette semaine. Les défenseurs de l’actuel promoteur, Marcel […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent