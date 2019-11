Après les déroutes de Sarkozy, Juppé, Fillon et Baroin, après la scission des Constructifs, Les Républicains peinent à se trouver un chef. Les caporaux sont devenus des généraux et le gars qui était chargé au siège du parti d’éteindre la lumière en partant, pourrait se retrouver nouveau secrétaire général. Le divorce est consommé et les noms […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent