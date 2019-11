J.O. : une mauvaise affaire !

Paris sera donc ville olympique en 2024 ou 2028, devançant ou suivant sa rivale, Los Angeles. On saura en septembre, à Lima, dans quel ordre ce sera. On a gagné ! Il conviendrait de s’en féliciter, assurent les artisans de cette « victoire » qui ont vu s’unir Hidalgo et Pécresse sous la houlette du président de la République, […]

