Ils ne supportent plus leur maire : la rentrée très énervée des Parisiens

Le fossé se creuse toujours plus entre Anne Hidalgo, le maire de Paris, et ses administrés. La première raison en est que les Parisiens, à leur retour de vacances, ont retrouvé une ville encore plus sale, encore plus anxiogène (à juste titre : voir, tout récemment, l’agression du sénateur Placé), de plus en plus bruyante, de […]

Pour poursuivre la lecture :



Je m'inscris à la newsletter de Présent

ou bien

Je m'abonne à la version numérique de Présent