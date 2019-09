Bergé : Dernier costard avant le Panthéon

Pierre Bergé est donc mort à 86 ans, le 8 septembre. Nous ne sommes pas de ceux qui crachent sur la tombe de nos adversaires. Et Pierre Bergé en était un, il combattait avec hargne et acharnement tout ce que nous défendons, tout ce que nous croyons. Premier des « tontonmaniaques », mécène de Sos-Racisme et de multiples publications […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent