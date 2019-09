La question de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord est un véritable casse-tête politico-économique depuis le Brexit. Le gouvernement britannique a publié un document mi-août sur le sujet. Entre 23 000 et 30 000 personnes, dont des Européens ni Irlandais ni Britanniques, traversent quotidiennement cette frontière longue de 500 kilomètres. La sortie du marché commun, de l’union douanière et […]

