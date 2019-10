BFMTV préfère la fête du Makrout à la fête du cochon

Ce 5 septembre, BFMTV diffusait un reportage signé par Salhia Brakhlia sur la fête du cochon à Hayange. Les interviews ont été tronquées, le montage et la voix off sont d’une partialité révoltante : un véritable reportage de propagande. La méthode de montage et de narration du reportage est inhabituelle pour BFMTV : la journaliste se montre à l’écran […]

