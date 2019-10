De notre correspondant à Varsovie – Selon les informations officielles données par la Russie, les manœuvres conjointes de la Russie et de la Biélorussie, Zapad (« Ouest ») 2017, qui se dérouleront près des Pays Baltes et de la Pologne, en Russie, en Biélorussie et dans l’enclave russe de Kaliningrad, impliqueront 12 700 soldats. C’est donc en dessous du seuil des […]

