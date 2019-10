Parlement européen : Nicolas Bay succède à Marine

C’est Nicolas Bay, tenant d’une ligne plus conservatrice, identitaire, catholique et ami de longue date de Présent, qui remplace Marine Le Pen à la tête du groupe ENL au Parlement européen. Il succède à Marine Le Pen qui n’est plus eurodéputée. Le secrétaire général du Front national, Nicolas Bay, 39 ans, a été désigné lundi 11 septembre à Strasbourg comme […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent