L’assassin de Sarah Halimi relève d’une sanction pénale. Hâtivement qualifié d’aliéné par les magistrats et discrètement interné en psychiatrie en pleine campagne présidentielle, les conclusions de l’expert-psychiatre concluent à une altération du discernement de Kobili Traoré et non à son abolition ce qui rend le tueur islamiste en partie responsable de son geste. Kobili Traoré […]

