La secrétaire d’Etat chargée de « l’égalité entre les femmes et les hommes », Marlène Schiappa, a annoncé que la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes serait instaurée dès l’année 2018. « Au nom de l’égalité hommes-femmes et du droit à l’accès à une prestation médicale », et parce que la situation existante constitue une « forme de discrimination à […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent