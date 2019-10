Il n’y a pas d’âge pour apprendre. A commencer par les députés novices de La République en marche (LREM), la « start-up macronienne ». Après les ratés, gaffes et autres couacs des mois de juillet et d’août lors de la session extraordinaire, plus de 300 députés de la majorité présidentielle ont été invités à revenir sur les bancs de « l’école » […]

Pour poursuivre la lecture :



Je m'inscris à la newsletter de Présent

ou bien

Je m'abonne à la version numérique de Présent