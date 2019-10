Jeudi 21 septembre, les syndicats opposés à la réforme du code du travail, la CGT, Solidaires, la FSU et l’UNEF ont appelé à manifester et à faire grève dans toute la France. Des militants FO, CFE-CGC, CFTC et CFDT, ainsi que du NPA et du PS (Benoît Hamon), sont venus individuellement afin de remplumer les défilés. […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent