Bonne nouvelle dans la presse : le film 120 battements par minute représentera la France aux Oscars. Trois films étaient en lice, dont Le Redoutable d’Hazanavicius (The Artist, Le Grand Détournement) et Barbara. 120 battements par minute fait l’apologie des actions coup de poing d’Act Up dans les années 1990. Après quatre semaines d’exploitation en salle, il a réuni 630 000 spectateurs. […]

