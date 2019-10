Jeudi 21 septembre, Florian Philippot annonce dans la matinale de France 2 qu’il choisit de quitter le Front national. Pendant plus d’une semaine, les médias servirent de chambre d’écho à la crise entre Marine Le Pen et son vice-président. Pour la presse, tout a commencé par l’affaire du « Couscousgate ». Kelly Betesh, militante et égérie du FN, poste une photo […]

