Lisez plutôt “Amina” qu’Odile Biyidi Tobner Amina c’est le magazine de la femme africaine et antillaise, que je lis depuis plus de trois décennies. Tous les mois, il présente surtout des exemples de réussites de la femme noire dans divers domaines (intellectuel, sportif, artistique, associatif, entrepreneurial…). Une approche essentiellement pragmatique des problèmes et non dogmatique […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent