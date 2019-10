Le coup d’œil de Philippe Randa. Il y a peu, Cyril Hanouna et ses sketches lourdingues autant que vulgaires et surtout bien débiles – mais, que cela plaise ou non, c’est la marque de fabrique de cet animateur, elle réjouit quelque deux millions de téléspectateurs et personne n’est obligé de se l’infliger – était sanctionné par […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent