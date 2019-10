Il a encore toutes ses dents, ses grandes oreilles et sa queue noire, le Mickey de notre enfance, de l’enfance de nos parents et de nos grands-parents. L’empire créé par Walt Disney (1901-1966), il y a 90 ans, se porte mieux que jamais. Qui aurait pourtant osé parier sur un succès aussi grand et aussi persistant […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent