Sainte Foy naquit à Agen de parents nobles. Elle était belle et vertueuse. Le préfet Dacien ordonna de lui amener la vierge Foy. Il lui demanda son nom et sa religion, puis essaya de la persuader de sacrifier à Diane. Elle lui répondit que tous ses dieux étaient des démons et se moqua de ses […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent