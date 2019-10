A l’Institut du Monde arabe : Art et histoire des chrétiens d’Orient

Reconnaissons du courage à l’Institut du Monde arabe qui clame implicitement à la France entière, jusque dans ses éléments exogènes les moins enclins à l’entendre, que musulmans et arabes ne sont pas des notions équivalentes et que l’histoire culturelle et religieuse des chrétiens d’Orient ne saurait être gommée, ni les chrétiens, qu’ils fussent arabes ou […]

