On ne rigole pas avec la religion. Surtout si celle-ci est musulmane. Deux jeunes, âgés de 20 et 23 ans, en savent désormais quelque chose et viennent d’écoper de trois et six mois de prison avec sursis pour avoir accroché une tête de sanglier à la porte d’entrée de la mosquée de Pont-de-Beauvoisin (Isère). L’affaire remonte au mois de […]

